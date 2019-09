Walldürn. (pol/rl) Zu einer Schlägerei kam es in der Burgstraße in der Nähe des Rathauses am Dienstagabend. Offenbar waren ein 32-Jähriger und ein 35-Jähriger in Streit geraten, was in einer Schlägerei eskalierte. Als die von Zeugen alarmierte Streife eintraf, hatte sich die Situation jedoch bereits beruhigt.

Der 35-Jährige war einen Faustschlag leicht verletzt. Er kam zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Beide Männer waren mit jeweils rund zwei Promille stark betrunken. Auf den 32-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.