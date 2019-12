Walldürn. (pol) Über 2,4 Promille Alkohol im Blut hatte ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Walldürn. Der VW-Lenker fuhr in der Ringstraße auf einen vor ihm abbremsenden Hyundai eines 23-Jährigen beinahe ungebremst auf. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Der Führerschein des VW-Lenkers wurde einbehalten.