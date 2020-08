Walldürn. (pol/kaf) Ein unbekannter Fahrer eines weißen VW Crafters hat am Montagvormittag in Walldürn die Treppe eines Hauses gestreift und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Autofahrer die Treppe gegen 10 Uhr beim Abbiegen von der Manggasse nach rechts in die Hauptstraße. An der Treppe entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen können sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 904-0 melden.