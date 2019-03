Osterburken. (pol/rl) Vermutlich ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, bog ein 32-jähriger VW-Fahrer am Mittwochvormittag von der Landesstraße L582 zwischen Osterburken und Bofsheim nach links in einen Feldweg ab. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Citroen, der auf der L582 in Richtung Osterburken fuhr.

Der 79-jährige Citroen-Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin wurden verletzt und kamen per Rettungswagen in eine Klinik. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Strecke zwischen Osterburken und Bofsheim war für die Unfallaufnahme kurz gesperrt.