Seckach. (pol/sdm) Durch ein Irrtum endete ein Verkehrsunfall in Seckach mit einem hohen Sachschaden.

Die Polizei berichtet, dass am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr eine 44-jährige Seat-Fahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Bödigheim unterwegs gewesen war. Da sie in die Schulstraße abbiegen wollte, verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit.

Der hinter ihr fahrende BMW ging nach eigenen Angaben davon aus, dass die Frau nach rechts in die Eberstadter Straße einbiegen wollte. Deshalb wollte er sie überholen. Dabei bemerkte er zu spät, dass sie den Blinker nach links betätigt hatte. So kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 2er BMW und dem Seat.

Der BMW geriet von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und danach gegen eine Bordsteinbegrenzung. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 27.000 Euro.