Ravenstein. (pol/rl) Rund 8000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Autofahrer forderte ein Unfall in Merchingen am Sonntagnachmittag. Eine 39-jährige Toyota-Fahrerin war gegen 14.30 Uhr fuhr vom Wachholderweg auf die Kreisstraße nach Aschhausen ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 32-Jährigen, der gerade in Richtung Aschhausen unterwegs war.

Die Toyota-Fahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Opel-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und musste auch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.