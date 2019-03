Osterburken. (pol/sdm) Noch unklar ist der Hergang einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Personen in der Professor-Schumacher-Straße in Osterburken. Die Polizei berichtet, dass zwei junge Männer von sechs Personen am Donnerstagabend angegriffen wurden.

Die beiden Verletzten mussten zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Buchen sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.