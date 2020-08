Osterburken. (pol/kaf) Ein Reisighaufen ist am Donnerstagabend in Brand geraten und hat einen daneben stehenden Schuppen in der Nähe des Sportplatzes in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, ist bislang unklar, weshalb der Reisighaufen gegen 18.30 Uhr in Brand geriet. Die Feuerwehr Osterburken war mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat zunächst die Polizei in Buchen übernommen.