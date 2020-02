Osterburken. (pol/pne) Falsche Jugendamtsmitarbeiter treiben in Osterburken-Schlierstadt ihr Unwesen. Schon am 23. Januar waren ein Mann und eine Frau gemeinsam in der Rathausstraße unterwegs, umrundeten Häuser und klingelten an Türen.

Einem Anwohner gegenüber gaben sich die beiden als Jugendamtsmitarbeiter aus und verlangten Zutritt zu dessen Wohnung. Nachdem der Anwohner ihnen diesen nicht gewährt hatte, zogen die Unbekannten von dannen und probierten es auf dieselbe Weise bei den Nachbarn.

Die Polizei weist darauf hin, dass echte Jugendamtsmitarbeiter in den seltensten Fällen unangekündigt kommen. Sollte es doch dazu kommen, sollten sich die Mitarbeiter des Jugendamtes immer ausweisen können. Im Zweifelsfall sollten sich Bürger an die nächste Polizeidienststelle wenden, oder über die 110 den Notruf wählen.