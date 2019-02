Osterburken. (pol/sdm) Durch das Ausweichen von einem Falschfahrer kam es zu einem Unfall in Osterburken. Die Polizei berichtet, dass am Donnerstag eine 61-jährige VW-Fahrerin auf der Bundesstraße B292 vom Tunnel kommend in Richtung Anschlussstelle Osterburken unterwegs gewesen ist.

Kurz nach der Abzweigung nach links in die Industriestraße kam der Frau ein Auto entgegen, dass zum Teil auf der Gegenspur unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die VW-Fahrerin nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke.

Die Person am Steuer des anderen Autos setzte die Fahrt einfach fort. Dabei soll es sich um ein Auto mit heller Lackierung gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.