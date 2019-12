Waldbrunn-Weisbach/Limbach-Krumbach/Buchen. (pol/van) Zu mehreren Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Abschleppdiensten ist es am Mittwochabend im Neckar-Odenwald-Kreis nach dem gestrigen Wintereinbruch gekommen.

Wie die Beamten berichten, hatte sich gegen 18 Uhr ein Linienbus in der Ortsdurchfahrt Weisbach im Schnee festgefahren. In diesen krachte wenig später ein Auto, das auf der glatten Straße die Kontrolle verloren hatte. Während des Einsatzes musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Am Auto entstand rund 2000 Euro Sachschaden, am Bus etwa 500.

Am Ortseingang Krumbach steckte gegen 21 Uhr ein weiterer Bus fest. Wie die Polizei mitteilt, fürchtete der Fahrer aufgrund der Glätte von der Fahrbahn zu rutschen. "Letztendlich ließ der Fahrer des Busses diesen stehen und ließ sich abholen", heißt es in der Mitteilung der Beamten.

Auf der Bundesstraße 27 bei Einbach kam ein Autofahrer nicht mehr weiter. Der Mann war mit seinem Mercedes unterwegs, als er aufgrund der Wetterverhältnisse und der ungeeigneten Bereifung seines Fahrzeugs ins Stocken geriet. Ein Abschleppdienst kümmerte sich darum.

Auch in Buchen krachte es. Gegen 18.30 Uhr war eine Frau mit Ihrem Pkw von Buchen-Nord in Fahrtrichtung Walldürn unterwegs gewesen. Auf der Strecke setzte sie zum Überholen eines anderen Verkehrsteilnehmers bei schneebedeckter Fahrbahn an. Beim Einscheren geriet ihr Auto ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die zwei auf dem Rücksitz mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Alle drei Insassen wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt.