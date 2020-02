Mudau. (pol/mare) Schwere Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr am Kreisverkehr Edmund-Scholl-Straße/Bürgermeister-Bucher-Straße zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Eine 34 Jahre alte Seat-Fahrerin war mit ihrem Auto von der Edmund-Scholl-Straße aus in den Kreisverkehr eingefahren, um in der Straße Am Brückengut weiterzufahren. Von der Bürgermeister-Bucher-Straße aus fuhr der 17-Jährige in den Kreisverkehr und prallte gegen den Seat, wodurch er stürzte und sich dabei schwer verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Wagen blieb fahrbereit.