Heilbronn. (pol/car) Ein Wildunfall bei Eberstadt sorgte am Mittwochabend für gleich mehrere beschädigte Fahrzeuge. In den Abendstunden fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der L582 zwischen Bofsheim und Eberstadt. An der Abzweigung nach Eberstadt überquerte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst.

Der Verkehrsteilnehmer ließ das Reh nach dem Unfall einfach auf der Fahrbahn liegen und fuhr weiter, schreibt die Polizei. Er informierte weder die Polizei noch den Jagdpächter. Gegen 21.50 Uhr befuhr die 19-jährige Opel-Fahrerin die Landstraße und überrollte das Reh erneut. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem Auto der jungen Frau.

Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen des ersten Unfalls sowie Personen, die an diesen Abend eine verdächtige Wahrnehmung gemacht oder das Fahrzeug des ersten Unfalls gesehen haben, sich unter 06281/9040 zu melden.