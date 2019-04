Buchen. (pol/van) Ein dreister Dieb griff am Dienstag um 18.20 Uhr einfach in die Kasse eines Supermarktes in der Hollergasse, als er sein Getränk im Wert von 70 Cent bezahlte. Mit mehreren Hundert Euro Beute flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Das berichtet die Polizei.

Der Mann ist circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat kurze, blonde, sehr lichte Haare. Er hat ein Tattoo im Bereich der linken Brust und trug ein beigefarbenes T-Shirt sowie eine Stoffhose, einen Rucksack und Schuhe in der gleichen Farbe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Diese gehen an die Telefonnummer 06281/9040 des Polizeireviers Buchen.