Walldürn/Buchen. (pol) Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Walldürn und Buchen versucht, in Ladengeschäfte einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter lediglich bei einer Metzgerei in der Walldürner Adolf-Kolping-Straße und einer Bäckerei in der Walldürner Dr.-Heinrich-Köhler-Straße erfolgreich. Dort entwendeten sie Bargeld und Tabakwaren.

Bei einem Schuhgeschäft in der Walldürner Hauptstraße, das bereits am 15. Januar Ziel eines Einbruchs war, scheiterten die Unbekannten daran, die Schiebetüre aufzuhebeln. In Buchen versuchten die Einbrecher in der Marktstraße, in der Kellereistraße und in der Pfarrgasse ebenfalls, über die Glasschiebetüren der dortigen Ladengeschäfte ins Innere zu gelangen, scheiterten jedoch. In allen Fällen richteten sie allerdings Sachschaden an.

Info: Die Polizei Buchen nimmt Hinweise unter Telefon 06281/9040 entgegen.