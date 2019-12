Buchen. (pol) Mehrere Hundert Rosenkränze fand ein Zeuge am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf dem Boden des alten Rathauses in der Pfarrgasse. Daneben lagen außerdem zwei Stofftaschen, in denen sich die Kreuze befunden haben könnten.

Derzeit ist immer noch unklar, wer der Eigentümer der Rosenkränze ist und wie diese den Weg ins alte Rathaus gefunden haben. Sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281/ 9040.