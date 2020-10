Buchen. (pol/ahn) Zu einem handgreiflichen Streit ist es am Dienstag gegen 12.20 Uhr zwischen einem Unbekannten und einer Schülergruppe gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wartete der unbekannte Mann nach einem verbalen Konflikt in einem Supermarkt in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen vor dem Geschäft auf die Jugendlichen. Dort verpasste er einem 18-Jährigen aus der Gruppe eine Ohrfeige. Dieser zog daraufhin ein Messer und drohte damit vermutlich dem älteren Mann. Der Unbekannte ergriff schließlich die Flucht.

Der vermeintliche Täter wird als stämmiger Mann um die 50 Jahre mit dunkler Kleidung, Wollmütze und Rucksack beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 bei der Polizei in Buchen zu melden.