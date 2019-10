Buchen. (pol/rl) Auf regennasser Fahrbahn geriet eine 22-jährige Peugeot-Fahrerin am Freitagnachmittag ins Schleudern. Die Frau war kurz nach 15.30 Uhr von Buchen nach Hettigenbeuren unterwegs und kam in einer Rechtskurve nach links von der Kreisstraße ab. Dort überschlug sich der Wagen, bevor er an einem Baum zum Stehen kam.

Verletzt wurde die junge Frau bei dem Unfall nicht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.