Buchen. (pol/mare) Im Bereich der Glascontainer in der Straße "am Ring" in Buchen haben Unbekannte illegal ihren Müll entsorgt. Das teilt die Polizei mit.

Mehrere Kanister mit der Aufschrift "Alt-Öl" sowie "Schwefelsäure" wurden vermutlich in den letzten Tagen abgestellt. Neben den Kanistern lagen ebenfalls noch mehrere Abfallsäcke mit Bekleidungsteilen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeireiver Mosbach unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.