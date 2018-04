Buchen. (pol/mare) Mögliche Fälschungsmerkmale auf einem Führerschein stellten Beamte des örtlichen Polizeireviers bei einer Kontrolle des Dokuments fest. Diesen hatte ein 34-jähriger Autofahrer am Sonntag in der Straße Am Schrankenberg dabei.

Der Opel-Fahrer wurde in der Nähe der Hollergasse überprüft. Aufgrund der Feststellungen der Polizeibeamten musste er sein Fahrzeug stehen lassen. Das Dokument wird nun durch Spezialisten des Landeskriminalamtes auf seine Echtheit überprüft.

Sollten sich die Vermutungen der Beamten bestätigen und das Dokument gefälscht sein, muss der 34-Jährige mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.