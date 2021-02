Ravenstein/Buchen. (pol/rl) Der vor drei Wochen in Buchen gestohlene Ackerschlepper ist am Samstag in der Nähe von Merchingen wiedergefunden worden.

Ein Zeuge hatte den am Montag, 1. Februar, gestohlenen Traktor am vergangenen Samstag, 20. Februar, in der Nähe eines Parkplatzes im Bereich Merchingen entdeckt und die Polizei verständigt. Der Traktor hatte zwei platte Reifen und stand abgeschlossen auf dem Feldweg.

Die Polizei Buchen bittet Zeugen und Hinweisgeber, die in den drei Wochen sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.

Update: Dienstag, 23. Februar 2021, 13 Uhr

Buchen. (pol/lyd) Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 19.35 Uhr einen Ackerschlepper vom Hof eines Landmaschinenhandels in der Walldürner Straße gestohlen, teilt die Polizei mit.

Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte am Mittwoch gegen 17 Uhr, dass der Traktor nicht mehr auf dem Hof stand und verständigte die Polizei. Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter am Montag gegen 19.35 Uhr mit dem Ackerschlepper vom Werksgelände in Richtung Walldürn fuhren.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Traktor des Herstellers "John Deere" mit Frontlader. Dieser hatte einen Wert von circa 25.000 Euro. Die Polizei Buchen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.