Mit 30 Einsatzkräften war die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagmorgen in der Göttweiger Straße und löschte den Balkonbrand. Foto: Freiwillige Feuerwehr Buchen/Grimm

Buchen. (rüb) Brennende Kerzen, die ein Bewohner offenbar vergessen hatte zu löschen, sind die Ursache eines Balkonbrandes in der Seniorenwohnanlage "Haus Ruben" der Arbeiterwohlfahrt in den frühen Morgenstunden des Dienstags. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 bis 100.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, geriet am Dienstag gegen 4.45 Uhr in der Göttweiger Straße in Buchen ein Balkon in Brand, wodurch ein hoher Sachschaden am Gebäude entstand. Der 62-jährige Bewohner war gegen 3.30 Uhr auf den Balkon gegangen, um dort eine Zigarette zu rauchen. Danach vergaß er vermutlich, Kerzen auszumachen, die einen Teelichtofen betrieben.

Kurze Zeit später begann ein Unterstand, der sich auf dem Balkon befand, zu brennen. Die offenen Flammen konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Wie Stadtkommandant Andreas Hollerbach im Gespräch mit der RNZ mitteilte, war die Feuerwehr mit 30 Mann und sieben Fahrzeugen – inklusive der Drehleiter – im Einsatz. Bis 6.30 Uhr dauerte der Einsatz, ehe endgültig feststand, dass es keine Glutnester mehr gibt.

Bei dem Brand in der betreuten Wohnanlage waren auch Helfer des DRK im Einsatz. Glücklicherweise konnten sich die betroffenen Personen aus der Brandwohnung rechtzeitig selbst retten, so dass niemand ernsthaft zu Schaden kam. Die anderen Wohneinheiten mussten zum Glück nicht evakuiert werden: Alle übrigen Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die beiden Bewohner der Brandwohnung wurden anderweitig untergebracht.