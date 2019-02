Buchen. (pol/van) Ein junger Autofahrer verspürte am Mittwochnachmittag in Buchen offenbar einen unwiderstehlichen Durst auf eine Flasche Bier und trank während der Fahrt am Steuer seines Autos. Das berichtet die Polizei am heutigen Donnerstag.

Die Beamten stoppten den durstigen Fahranfänger und kontrollierten ihn. Ein bei dem 18-Jährigen durchgeführter Alcotest zeigte nahezu 0,5 Promille an. Die Bierflasche lag leer im Fußraum des Wagens. Sein Auto blieb somit vorerst stehen.

Da für den Fahranfänger, der sich noch in der Probezeit befindet, die 0-Promille-Regelung gilt, muss er nun mit einer entsprechenden Anzeige und unter Umständen mit einer Nachschulung rechnen.