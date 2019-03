Buchen. (pol/mare) Eine ältere Frau war am Donnerstagabend auf Irrfahrt in der Vorstadtstraße in Buchen. Das berichtet die Polizei.

Sie wollte demnach mit ihrem Auto von der Straße "Am Schrankenberg" ausgangs des Kreisverkehrs nach rechts in die Vorstadtstraße abbiegen. Im Kreisverkehr kam der Wagen gegen einen Randstein.

Hierdurch erschrak die Dame offenbar und verwechselte in der Folge das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr nach links in ein Blumenbeet, wo sie über den Posten fuhr.

Das Auto prallte nach rechts weg und krachte dort gegen einen geparkten Mazda, der durch den starken Aufprall in eine Hecke geschoben wurde.

Der VW der Frau war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.