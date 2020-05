Buchen. (pol/rl) Vermutlich das Gas und die Bremse ihres Wagens verwechselt hat eine Seat-Fahrerin, als sie am Dienstagmorgen in einen Gartenzaun fuhr. Die 63-Jährige wollte gegen 6.40 Uhr an einem geparkten Auto in der Präsident-Wittemann-Straße vorbeifahren. Stattdessen fuhr sie in einen Gartenzaun und prallte dann gegen einen im Hof dahinterstehenden Seat Leon.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.