Adelsheim/Walldürn. (pol/kaf) Dass auch E-Scooter versichert werden müssen, wenn sie im öffentlichen Verkehrsraum genutzt werden, war zwei Männern aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Buchen am Donnerstag offenbar nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 40-Jähriger in Adelsheim unterwegs und wurde dort am Vormittag angehalten und kontrolliert. Ein 30-Jähriger kurvte mit seinem E-Scooter am späten Abend in Walldürn ebenfalls ohne Versicherungskennzeichen herum. Beide Männer mussten ihre Roller nach Hause schieben. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.