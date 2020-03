Adelsheim. (pol/rl) Mit roter Farbe besprühten Unbekannte in der Nacht von zum Dienstag die Martin-von-Adelsheim-Schule. Der Schaden an der Schule in der Obere Eckenbergstraße kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Täter hat, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Adelsheim, Telefonnummer 06291/648-770, zu melden.