Adelsheim. (pol/ahn) Gleich zwei Autos brach ein bislang Unbekannter am Freitag zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Korber Straße in Sennfeld auf. Wie die Polizei bekannt gab, schlug der Täter am Opel eines 46-Jährigen und am Auto einer 48-Jährigen jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendete die Geldbörsen der Wagenbesitzer. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Schließlich ging er sich in eine umliegende Bank und hob mit den Bankkarten eines Geschädigten eine größere Summe Bargeld ab.

Am selben Tag kam es in Hardheim sowie im Main-Tauber-Kreis zu ähnlichen Diebstählen, weshalb die Polizeireviere Buchen, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim die Ermittlungen aufgenommen haben.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 07931/54990 (Polizei Bad Mergentheim), 09341/810 (Polizei Tauberbischofsheim) oder 06281/9040 (Polizei Buchen) zu melden. Aufgrund der aktuellen Vorfälle rät die Polizei dringend dazu, keine Wertsachen im Auto liegenzulassen.