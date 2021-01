Adelsheim. (pol/rl) In Adelsheim wurde am Donnerstag gegen 11.45 Uhr eine Fußgängerin in der Marktstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt.

Die 34-jährige VW-Fahrerin war aus Richtung Sennfeld auf der Marktstraße unterwegs und übersah vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit eine Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg nutzen wollte. Als die Fußgängerin diesen beinahe überquert hatte, wurde sie von dem Wagen der 34-Jährigen erfasst.

Die Frau wurde hierbei leicht verletzt, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An dem Wagen der 34-Jährigen entstand kein Sachschaden.