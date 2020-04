Adelsheim. (pol/car) Zwei Männer fanden am Dienstagmittag am Wehr am Ortseingang einen Gegenstand, der einer Handgranate ähnelte. Die Beamten des Polizeipostens Adelsheim kontaktierten daraufhin den Kampfmittelbeseitigungsdienst vom Landeskriminalamt. Dieser bestätigte, es handle sich bei dem Gegenstand um eine amerikanische Handgranate. Die Kampfwaffe wurde fachmännisch entsorgt.