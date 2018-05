Lauda-Königshofen. (dpa) Eine 62 Jahre alte Frau ist in einem Steinbruch in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) 15 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Die Frau hatte ihren 35-jährigen Sohn zum Klettern begleitet. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wollte die 62-Jährige seine Kletterausrüstung beiseitelegen, wobei sie das Gleichgewicht verlor und stürzte. Die Bergung in dem schwer zugänglichen Gelände dauerte mehrere Stunden. Rettungskräfte konnten nach dem Unfall am Dienstagabend nichts mehr für die Frau tun.