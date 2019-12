Weinheim. (rnz) Für die Haustechniker der Weinheimer Stadthalle wird es ein geschäftiger Start ins Jahr 2020. Das Gebäude wird als Veranstaltungssaal ohnehin seit Jahren immer häufiger genutzt, doch im Januar ist dort besonders viel los: Allein neun hochkarätige Kulturveranstaltungen finden im kommenden Monat in der Stadthalle statt.

Das Veranstaltungsjahr beginnt traditionsgemäß mit dem Neujahrskonzert der Volksbank Weinheim am Dreikönigstag, 6. Januar. Diesmal tritt um 15 Uhr und um 19 Uhr die Württembergische Philharmonie Reutlingen auf. Dann geht es in weit entfernte Länder: Am Donnerstag, 9. Januar, bringt die Hirschberger Veranstaltungsagentur Demi Promotion die Produktion "Circus Mother Africa" in die Stadthalle, ebenso am Samstag, 11. Januar, die Beatles-Revival-Show mit "The ReBeatles". Die "Star Concerts"-Agentur aus Hanau lässt am Sonntag, 12. Januar, die "12 Tenors" auftreten.

Wenige Tage später, am 16. Januar, bespielt die Kulturgemeinde die Theaterbühne: mit der Beziehungskomödie "Bella Figura", dann noch mal am Montag, 20. Januar, mit der Operette "Das Dreimäderlhaus". Dazwischen heißt es am Samstag, 18. Januar, Vorhang auf für eine Aretha Franklin-Show der Sweet-Soul-Music GmbH. Franz Kains Veranstaltungsagentur VoiceArt veranstaltet einen "Oldies Forever"-Abend am Donnerstag, 30. Januar. Drei starke Cover-Bands greifen in die Schatzkiste der Musikgeschichte: Die Igels, das Cat Stevens Project und die Smokie Revival Band. Und die Weinheimer Blüten starten mit dem "Ball der Prinzessin" am 25. Januar ebenfalls in der Stadthalle ins neue Jahr.

Das erste Quartal zeigt die komplette Bandbreite des Kulturgeschehens in Weinheim auf. Der Theaterverein Holzwurm zeigt mit "Urmel aus dem Eis" wieder ein Kinderstück. Die Faschingszeit prägt wieder den Februar, am 28. Februar widmet sich unter anderem der Muddy’s Club mit der Rotary Brass Band der Weinheimer Lesung von Faust I. Im März gibt es ein Wiedersehen mit dem Liedermacher Konstantin Wecker, der vom Musiktheater Rex für Weinheim engagiert worden ist.

Zum Ende des Quartals geht es in der Stadthalle noch immer hoch her: Reset Production zeigt am 15. März "The Spirit of Woodstock" und die Kulturgemeinde holt am 17. März den berühmten "Michel aus Lönneberga" auf die Bühne. Insgesamt hat das Kulturbüro für Januar, Februar März rund 100 Veranstaltungstipps zusammengetragen. Auch die Vereinsveranstaltungen sind berücksichtigt: Zum Beispiel zeigt der TV Wünschmichelbach in seinem Jubiläumsjahr mit seiner Theatergruppe "S‘ Schatullsche" das Stück: "Und morgen kommt der Papst". Am Sonntag, 22. März, begrüßt Weinheim wieder mit dem Sommertagszug den Frühling, gerade rechtzeitig vor dem Pflänzeltag am 29. März.

Info: Der neue Veranstaltungskalender ist im Internet abrufbar und liegt als "was’n los" an vielen Stellen in Weinheim aus. Alle Veranstaltungen mit weiteren Informationen gibt es auch hier.