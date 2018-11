Weinheim. (rm) Keine Ruhepause für die Feuerwehr am Montag und am gestrigen Dienstag: Unter anderem wurde die Wehr am Dienstagabend gegen 18 Uhr in die Gemeinschaftsunterkunft in der Freiburger Straße gerufen. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da der Rauchmelder im Flur durch ein Deospray versehentlich ausgelöst wurde. Kurz vor 20 Uhr eilten die Einsatzkräfte dann zu einem Pkw-Brand in die Mannheimer Straße. Es handelte sich aber lediglich um einen geplatzten Kühler.

Anders sah die Lage im Pilgerhaus Lützelsachsen aus, als die automatische Brandmeldeanlage gegen 23.30 Uhr ansprang. Dort war aus bisher unbekannter Ursache ein Müllcontainer vor dem Wäschereigebäude in Brand geraten. Drei Bewohner wurden aus dem Gebäude geholt und in Sicherheit gebracht. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Rauch mit einem Lüfter aus dem Gebäude gedrückt.

Lüftungsmaßnahmen waren am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auch im Ortsteil Rippenweier erforderlich. In einer Küche in der Steingrundstraße war ein Küchengerät in Brand geraten. Die Wohnung wurde mit einem Lüfter entraucht - anschließend wurde mit einer Wärmebildkamera eine abschließende Brandnachschau gehalten. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstellen wurden jeweils der Polizei für die weitere Brandursachenermittlung übergeben.