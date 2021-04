Gespannt hört RNZ-Mitarbeiterin Nadine Rettig in Hirschberg der Kursleiterin in Norddeutschland zu – ein Online-Kurs macht’s möglich. Foto: Dorn

Von Nadine Rettig

Hirschberg/Weinheim. "Es ist gerade eine Zeit, in der die Tage und Nächte etwa gleich lang sind. Und heute lade ich euch in das ebenso gleichmäßige atmen ein", sagt Erika Riebesell mit ruhiger Stimme. Es ist Montagabend, und ich sitze auf einer grünen Yogamatte mitten in meinem Wohnzimmer in Hirschberg. Kursleiterin Erika Riebesell sitzt Hunderte Kilometer weit weg in Norddeutschland. Ein Kurs, der zu Präsenzzeiten vor der Pandemie so also gar nicht möglich gewesen wäre. Doch in Zeiten von Online-Sitzungen spielt die Distanz keine Rolle mehr.

Und so kann die Volkshochschule (VHS) Badische Bergstraße, die auch aktuell versucht, ein möglichst buntes Online-Angebot für ihre Kursteilnehmer zu bieten, eben auch den Yin-Yoga-Kurs mit der von Heidelberg nach Norddeutschland verzogenen Riebesell anbieten. Die ehemalige Heidelbergerin hat verschiedene Yoga-Ausbildungen und unterrichtet unterschiedliche Stile. Für die VHS Heidelberg hat sie verschiedene Kurse geleitet, ehe auch die VHS Badische Bergstraße auf sie aufmerksam wurde.

Meine bisherigen Yoga-Erfahrungen lassen sich auf eine einzige Yoga-Stunde mit Freunden reduzieren, nach der ich mir geschworen hatte, mich dieser Sportart nie wieder zu nähern. Was in seiner korrekten Ausführung tierische Namen wie "Kobra", "herabschauender Hund" oder "Katze" hat, erinnerte bei mir eher an "die zusammengebrochene Giraffe", und ich war froh, meine Arme und Beine am Ende der Stunde wieder selbst an Ort und Stelle bringen zu können.

Doch dass sich Yin-Yoga grundlegend von der klassischen Yoga-Form unterscheidet, erklärt mir Riebesell schon vor der Stunde. Und nimmt mir damit bereits die ersten Ängste. "Puh, schon mal keine zusammengebrochene Giraffe", denke ich mir, und ich sehe nun eine durchaus realistische Chance, mich am Ende selbst wieder aus den Positionen befreien zu können. Der Name der Form leite sich aus dem Yin-Yang-Prinzip her, erklärt sie. Während das Yang das Aktive darstelle, stehe Yin für das Sanfte. Das Ziel bei dieser Form sei es, mehrere Minuten ohne Muskelkraft in einer Position zu verharren. Und nach zwei bis drei Minuten setze nach und nach die Entspannung der einzelnen Muskeln und Faszien ein. Es geht um Passivität, nicht um Aktivität. Die Stunde selbst beginnt im Schneidersitz. "Wandere achtsam mit deiner Aufmerksamkeit durch den Körper und erlaube es jedem Körperteil loszulassen", lautet eine der Instruktionen.

Bei der nächsten Übung merke ich schnell, dass ich von der Gelenkigkeit der Trainerin weit entfernt bin. Während sie sich auf die Ellbogen gestützt nach vorne beugt, bin ich schon froh, wenn meine Handflächen den Boden erreichen. Aber ich merke ebenso schnell, dass es bei dieser Yoga-Variante eben nicht darauf ankommt, wie sehr man sich verrenken kann. Es geht um das in sich hineinspüren, atmen und loslassen. Und das immer mit den ganz eigenen und individuellen Grenzen.

Immer wieder ermuntert Riebesell die fünf Teilnehmer des VHS-Kurses dazu, in den eigenen Körper hineinzuhören und zu erspüren, wo man noch etwas loslassen kann. "Was passiert bei der Einatmung in deinem Körper? Was passiert bei der Ausatmung?", fragt Riebesell. Ich merke, wie ich nach und nach mehr auf meinen Körper höre, Dinge bewusster wahrnehme und durch die gleichmäßige Atmung entspanne.

Und genau darum geht es bei den Übungen, die teilweise im Sitzen, teilweise im Liegen ausgeführt werden. Ich lerne, dass Übungen zum Öffnen der Hüfte auch meinen Rücken und Kiefer entlasten und auch dort Blockaden lösen können. Und ich bin einmal mehr fasziniert davon, wie sehr alles in unserem Körper verbunden ist.

Als die Stunde zu Ende ist, ist es draußen dunkel geworden. Der Tag ist während der Stunde in die Nacht übergegangen. Der natürliche Ausgleich, in einer Zeit, in der Tag und Nacht fast gleich lang sind. Auch ich spüre nun etwas von dieser Ausgeglichenheit in mir.