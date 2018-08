Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Angenehm kühl ist es am Mittwochvormittag am Waldlehrpfad oberhalb von Hirschberg, dem Einsatzort der sechs Jugendlichen aus Brignais und Hirschberg, die am "Jugend-Work-Camp" 2018 teilnehmen. Für angenehme Temperaturen sorgen nicht nur die schattenspendenden Bäume, sondern auch das Marbächlein, das hier vorbeifließt.

Eigentlich sollte sich an dieser Stelle ein Biotop befinden, in dem sich Amphibien wohlfühlen, doch der Bach hat so viel Sediment abgelagert, dass davon fast nichts mehr übrig ist. So stehen die Jugendlichen teils bis zum Rand der kniehohen Gummistiefel im feuchten Schlamm, schaufeln diesen heraus und legen so das Biotop wieder frei. Denn bei dem einwöchigen "Jugend-Work-Camp", das vor 20 Jahren erstmals stattfand, geht es unter anderem darum, etwas für den Naturschutz zu tun.

"Hier sollen noch zwei Dämme angelegt werden, damit Absetzbecken für das Sediment entstehen", erläutert der Vorsitzende des Vereins für Naturpflege, Hartmut Kowalinski, der das Projekt betreut.

"Es ist gut, in der Freizeit etwas Sinnvolles für die Amphibien zu tun", beschreibt stellvertretend für die 16- bis 19-jährigen Teilnehmer an dem Jugendcamp, Alissa Hirche, ihre Motivation für diese einwöchige Tätigkeit. Allerdings bedauert sie es, dass sie die einzige Teilnehmerin aus der Gemeinde ist. "Die anderen beiden angemeldeten Teilnehmer aus Hirschberg haben kurzfristig abgesagt", erläutert Stephanie Franz von der Verwaltung. So sind es vor allem die fünf Jugendlichen aus Brignais, die für Amphibien und andere Lebewesen im Gemeindegebiet für bessere Lebensbedingungen sorgen.

Für drei von ihnen ist der Aufenthalt in Hirschberg nichts Ungewöhnliches, da sie als Betreuer bereits beim kommunalen Ferienlager "Saatschule" aktiv waren. Darunter befindet sich Thibault Tuttle, der schon zweimal bei der Saatschule mithalf und anscheinend so begeistert von der hiesigen Region ist, dass er immer wieder gerne nach Hirschberg kommt. Mit der Verständigung untereinander klappt es irgendwie, selbst wenn das Französisch auf deutscher Seite nicht so perfekt ist, wie auch umgekehrt die Deutschkenntnisse bei den Jugendlichen aus Frankreich. "Man verständigt sich im Notfall mit Händen und Füßen", erklärt Alissa Hirche.

Es wird aber nicht nur schwer gearbeitet. An den Nachmittagen erkunden die Jugendlichen die Region, und es geht auch mal an einen Baggersee. "Am Freitag gibt es noch ein Abschlussgrillfest, und am Samstag fahren die Teilnehmer aus Brignais nach Hause", geht Stephanie Franz auf das weitere Programm ein. Zu diesem wird auch noch der Bau eines Insektenhotels gehören.

Die anstrengendste Tätigkeit haben die Jugendlichen aber dann schon hinter sich gebracht, denn in den ersten beiden Tagen galt es, eine Natursteinmauer auf dem Grundstück des Vereins für Naturpflege am "Letten" zu errichten. "Da gab es keinen Schatten", wies Kowalinski auf die erschwerten Bedingungen bei hochsommerlichen Temperaturen hin. Mit ihrer Spende von 2500 Euro sorgt zudem die Stiftung der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord dafür, dass es den Jugendlichen beim "Work-Camp" an nichts mangelt. Davon wurden etwa die Gummistiefel angeschafft, und auch Getränke stehen immer griffbereit.

"Wir fanden es schön, dass mit diesem Projekt etwas für den kulturellen Austausch und gleichzeitig etwas für die Natur getan wird", nennt Melanie Magin von der Stiftung der Sparkasse die Beweggründe.