Von Philipp Weber

Weinheim. Sie hatte auch Weinheim in den letzten Tagen fest im Griff: Die Kältewelle, die gelegentlich als "Russenpeitsche" bezeichnet wurde. Wenig überraschendes Resultat: Der Weiher im Schlosspark fror zu. Das lud Passanten dazu ein, den einen oder anderen Schritt auf die Eisfläche zu wagen. Obgleich ein Schild neben dem Gewässer ausdrücklich davor warnt. Denn der Weiher im Park scheint ungefährlich, weil nicht allzu tief.

Dennoch warnt Ralf Mittelbach dringend davor, das Verbot zu ignorieren. "Man kann auch in einer Pfütze ertrinken", so der Feuerwehr-Sprecher und Abteilungskommandant Stadt. Besonders Kinder könnten einbrechen, fallen und mit dem Kopf unter Wasser geraten, schildert er. Mindestens genauso gefährlich ist im Falle eines Einbruchs ins Eis jedoch die schlagartig fallende Körpertemperatur. "Das kann zum Tod durch Herzstillstand führen", so der Feuerwehrsprecher.

"Natürlich lädt das glitzernde Eis dazu ein, die Fläche zu betreten", kann er die Begeisterung einiger Passanten durchaus nachvollziehen. Aber auch wenn es vielen so vorgekommen sein mag: So heftig, dass jedwede Eisdecke dick und sicher wird, hat die "Russenpeitsche" nicht zugeschlagen. Und in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen auch schon wieder steigen. "Gerade dann kann es auf so einer Eisfläche aber richtig kritisch werden", mahnt Mittelbach. Er warnt insbesondere vor eher dunklen Stellen auf dem Eis: "Die sind ein Zeichen dafür, dass sich ziemlich dicht unter der Oberfläche nicht gefrorenes Wasser befindet."

"Wenn es schon knistert und knackt oder Wasser schwallartig auf die Eisfläche schießt, wird es ebenfalls gefährlich", nennt der Feuerwehrmann weitere Warnsignale. Soweit zum Schlossparkweiher und der noch aktuellen Kältewelle. Natürlich warnt Mittelbach aber auch davor, größere Eisflächen zu betreten. Etwa dann, wenn Flüsse oder Seen zufrieren. Sobald jemand einbricht, können wenige Momente über Leben und Tod entscheiden. "Nach drei bis vier Minuten erschlaffen die Muskeln", sagt er: "Und dann geht der Betroffene zwangsläufig unter."

Wenn die Temperaturen fallen, warnt die Feuerwehr indessen nicht ausschließlich vor Ausflügen aufs Eis. So empfehlen die Einsatzkräfte dringend, Wasserleitungen möglichst abzustellen - wenn diese durch nicht beheizte Räume oder ins Freie führen. Sonst könnten diese zufrieren und platzen.

Sollte doch mal eine Leitung zufrieren, dürfe diese auf keinen Fall mit offenem Feuer aufgetaut werden: "Das ist oft eine Ursache für Brände." Doch toi, toi, toi: "In den letzten Tagen sind uns keine entsprechenden Vorfälle gemeldet worden", so Mittelbach. Das müsse aber keineswegs heißen, dass alle Leitungen heil geblieben sind: "Wenn eine Leitung schadhaft ist, kann es passieren, dass das Leck zufriert."

Der Wasserschaden trete zutage, wenn die Temperaturen wieder steigen: "Das passiert manchmal leider dann, wenn die Leute gerade bei der Arbeit sind", weiß der Feuerwehrmann: "Das ist dann aber eher ein Fall für den Klempner als für uns."