Weinheim. (web) Ob Petrus ein Einsehen mit den Narren hat? Die Straßenfastnacht am heutigen Faschingsdienstag auf dem Marktplatz ab 13.11 Uhr soll jedenfalls stattfinden. Das teilte Weinheim-Sprecher Roland Kern am gestrigen Rosenmontag auf RNZ-Anfrage mit.

Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die Party auch bei weniger schönem Wetter einige Hundert Fastnachter anzieht. Bekanntlich gibt es in Weinheim anstelle eines Umzugs die Sause auf dem Marktplatz.

Die Vorteile: Man macht dem großen Sommertagszug keine Konkurrenz und die Marktplatzwirte können ihren Gästen etwas bieten. Sie übernehmen zum Beispiel die Kosten für Kostümprämierung (Motto: "Black and White") und DJs. Wenn es dunkel wird, kann man gleich drinnen in den Kneipen weiterfeiern.

Allerdings gibt es da ein Problem: In den letzten Jahren waren manche Narren gleich mit eigenem Bierkasten oder Sektkarton angerückt. Das macht nicht nur den Wirten Schwierigkeiten, auch in puncto Sicherheit und Jugendschutz ist dies bedenklich.

Gastronomen und Stadt appellieren an die Narren, keine eigenen Getränke mitzubringen - sondern sich so bewirten zu lassen, wie es die Feiernden auf dem RNZ-Bild tun. Man hofft nun, dass Gutzureden reicht. "Die letzte Alternative wäre eine Einlasskontrolle", so Stadtsprecher Kern. Aber mit Security, Bauzäunen und dann wohl auch Eintrittspreisen wäre die Straßenfastnacht nicht mehr dasselbe.