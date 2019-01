Von Philipp Weber

Weinheim. Eigentlich ist es "nur" ein uraltes Abbaugelände, in dem verschiedene Firmen über 120 Jahre lang Porphyrgestein gewonnen haben. Doch mit seiner 230 Meter hohen Kante prägt der Steinbruch am Weinheimer Wachenberg die umliegende Landschaft wie ein gewaltiges Monument. Darüber hinaus hat er sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Biotop entwickelt, in dem Spezies wie Fledermäuse oder Gelbbauchunken gedeihen. Deren Recht auf "Mieterschutz" erlischt auch dann nicht, wenn der Steinbruch rekultiviert wird. Die Wiederauffüllung ist in vollem Gange, der erste Bauabschnitt ist nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossen.

Die Rekultivierung war Anfang 2017 angelaufen. Federführend sind dabei die Porphyrwerke Weinheim-Schriesheim (PWS), die hier zuletzt Gestein abgesprengt hatten. Die PWS hatten nach einem Hangrutsch im Jahr 2003 sogar vor, den Weinheimer Hausberg abzuflachen. Die Stadt Weinheim hatte dies aber vor Gericht verhindern können.

Damit war der Weg frei für die Wiederauffüllung - und ein vertrauensvolleres Miteinander zwischen Bürgern, Stadt und PWS. Die Auffüllung soll in fünf Schritten vonstatten gehen und im Jahr 2035 enden - auf einer Höhe von rund 160 Metern. Das Amt für Gewerbeaufsicht im Rhein-Neckar-Kreis hatte den Porphyrwerken 2016 erlaubt, zunächst einen Teil der Steinbruch-Sohle mit 100.000 Kubikmetern Erdaushub und bis zu einer Höhe von 15 Metern aufzufüllen.

Wichtige Voraussetzung: Um das Grundwasser sauber zu halten, darf hier nur unbedenkliches Material verfüllt werden. Die Herkunft des Erdaushubs muss dokumentiert werden. Dies geht aus dem Genehmigungsbescheid des Kreises hervor. Zudem müssen die PWS Naturschutzexperten einschalten, was sie mit Beauftragung des Offenburger Gutachters und Landschaftsökologen Hubert Laufer getan haben. Er überwacht den Bestand der Fauna, die sich hier niedergelassen hat: vom Uhu über Fledermausarten bis hin zu Gelbbauchunke und Spanischer Flagge.

"Wir sind noch bei der Endfassung unseres Monitorings für das Jahr 2018", so Laufer im RNZ-Gespräch. Es gehe davon aus, dass sich die Bestände nicht wesentlich verändert haben: "Im ersten Abschnitt der Verfüllung wurde keine Art gefährdet", sagt er. Dennoch mussten er und die PWS im Vorfeld auf die Gelbbauchunke achten, die strengstens geschützt ist. Für die Lastwagen, die die Erde bringen, wurde eine neue Zufahrt angelegt.

Spannend wird es, wenn die Verfüllmasse weiter nach oben wandert. Denn dann sind auch die Schächte betroffen, in denen jetzt Fledermäuse leben. "Wir haben Daten über das Verhalten der Tiere, also wann sie ein- und ausfliegen", so Laufer. Untersucht wurde auch das Binnenklima innerhalb der Schächte, wegen deren Belüftung: "Jetzt müssen wir mit Fledermausexperten sprechen und eine Lösung finden."

"Fledermausrelevant", so Experte Laufer, werde die Sache aber erst im dritten Bauabschnitt. Aktuell haben die PWS erst den zweiten Rekultivierungsabschnitt beantragt, wie der Kreis mitteilt. Hierbei gehe es um etwa 120.000 Kubikmeter Erdmaterial: "Das Genehmigungsverfahren läuft noch", so eine Kreissprecherin.

Doch wie kommt es überhaupt, dass in alten Steinbrüchen so viele geschützte Arten leben? Laut Gutachter Laufer handelt es sich um "Retentionsflächen". So waren Flussauen die frühere Heimat bestimmter Falter-, Amphibien-, Vogel- oder Säugetierarten. "Durch die Dynamik von Hoch- und Niedrigwasser sind dort vegetationsfreie Rohböden entstanden - ebenso Tümpel oder Böden mit Zwischen-Vegetation." Was früher die Natur bewerkstelligte, besorgten in Steinbrüchen Baufahrzeuge.

Deshalb sollen die verfüllten Flächen des Steinbruchs auch nicht der umliegenden Wald-Vegetation überlassen werden, sondern unter anderem mit Gestein bedeckt werden. Langfristig sind hier sogar Naturführungen für Kinder denkbar.