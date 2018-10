Von Philipp Weber

Weinheim. Windenergie ist ein beliebtes Streitthema - besonders in Baden-Württemberg: Seit die damals grün-rote Landesregierung den "Windenergieerlass 2012" verfügt hat, liegt die Planung in Sachen Windkraftanlagen nicht mehr in der Hand der Regionalverbände. Heißt: Die Kommunen oder die kommunalen Nachbarschaftsverbände müssen Winkraftzonen ausweisen. Tun sie das nicht, ist der Bau der riesigen Anlagen grundsätzlich überall zulässig. In Weinheim ist genau dieses Verfahren nun gescheitert.

Die Zweiburgenstadt mit ihrer über 58 Quadratkilometer großen Gemarkung hatte sich früh an die Arbeit gemacht: Bereits 2014 einigte sich der Gemeinderat auf eine stadteigene Fläche im Bereich Goldkopf, ungefähr oberhalb des Ortsteils Lützelsachsen. Das Problem: Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet Bergstraße-Nord. Die Stadt wollte das Gebiet "zonieren", heißt: den Landschaftsschutz stellenweise zurückstellen. Zugunsten der Windenergie. Das erforderte die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB). Diese ist im Amt für Landwirtschaft und Naturschutz im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises angesiedelt.

Die Behörde plädierte nach "intensiver Prüfung" jedoch dafür, das Landschaftsschutzgebiet nicht für die Einrichtung von Windenergieanlagen zu öffnen. Bei der Abwägung mit anderen öffentlichen Belangen - etwa dem Klimaschutz - seien die Naturschutzbelange "nach ständiger Rechtsprechung" erst zurückzustellen, wenn überwiegende sachliche Gründe dies rechtfertigen, heißt es in einer Stellungnahme des Rhein-Neckar-Kreises. Diese Gründe sah man offenbar nicht. Vielmehr kam man im Landratamt zu dem Schluss, "dass die in der Schutzgebietsverordnung niedergelegten Belange des Naturschutzes gegenüber den Klimaschutzbelangen deutlich überwiegen".

Sowohl das Regierungspräsidium in Karlsruhe als auch das Umweltministerium des Landes schalteten sich in das Verfahren ein. Gegner von Windkraftanlagen in der Region witterten unter anderem politische Einflussnahme: Das Umweltministerium ist in der Hand der Grünen. Letztlich wurde der Unteren Naturschutzbehörde jedoch bescheinigt, die einschlägigen Vorgaben der Landesregierung beachtet zu haben.

Die Stadt Weinheim reagierte mit einer eigenen Stellungnahme. Die Verwaltung habe am Freitag ein Schreiben des Umweltministeriums empfangen - per Mail, heißt es: "Wir warten aktuell noch auf die Übermittlung der Entscheidung des Landratsamts und auf die Begründung." Die Stadt habe eine ungeregelte Ansiedlung von Windenergieanlagen konsequent verhindern wollen, heißt es weiter: "Das wäre rechtlich möglich gewesen." Jetzt müsse man die Entscheidung der Behörden akzeptieren - und das Planungsverfahren aufgeben.

Aus Sicht der Stadtspitze freuen sich die Windkraftkritiker allerdings zu früh: "Eine Verhinderung von Windenergieanlagen bedeutet diese Entscheidung nicht. Wir meinen sogar, dass das Gegenteil der Fall ist." Die Stadt könne bei möglichen Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen nun nicht mehr steuernd eingreifen. "Ob die Anlagen an der Bergstraße überhaupt gebaut werden, wird sich aber noch zeigen müssen", schließt die Stadt. Hintergrund: Ob Windkraft an der eher windarmen Bergstraße wirtschaftlich Sinn ergibt, ist ebenso umstritten wie die Anlagen selbst.