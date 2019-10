Weinheim/Heddesheim. (RNZ) Da kommt was auf Pendler zu: Die Kreisstraße 4133 zwischen Muckensturm und den Weinheimer Ortsteilen Lützel- sowie Hohensachsen ist wegen Sanierungsarbeiten ab kommendem Montag, 14. Oktober, halbseitig gesperrt. Nur zwei Tage später, am Mittwoch, 16. Oktober, wird die K 4133 voll gesperrt. Aufgehoben wird die Sperrung voraussichtlich am 18. November. Das teilte das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag mit.

Betroffen von den Bauarbeiten ist der Straßenbereich zwischen dem Kreisel bei Heddesheim-Muckensturm und den beiden Weinheimer Ortsteilen. Nach Angaben des Kreises müssen auf rund drei Kilometern Länge Fahrbahndecke und Schutzeinrichtungen erneuert werden. Für den Abbau der alten Schutzplanken reicht noch eine halbseitige Sperrung der West-Ost-Verbindung. Doch ab Mittwoch, 16. Oktober, folgen die Asphaltarbeiten, die die Vollsperrung nötig machen. Nach den Planungen des Kreises soll der Verkehr zwischen Viernheim und den Weinheimer Sachsendörfern über Heddesheim, Großsachsen und von dort aus über die B 3 umgeleitet werden.

Darüber hinaus sind auch die Verbindungen von der Kreisstraße 4133 gesperrt, also zur B 3 und zu den Weinheimer Stadtbezirken Waid und Ofling. Als Ersatzrouten sollen innerörtliche Umleitungen ausgeschildert werden. Hiervon sind auch die Buslinien 632/632A und 682 betroffen. Auch hier soll es Umleitungen und Ersatzverkehr geben.

Im Zuge der Baumaßnahme werden circa 25.000 Quadratmeter Asphaltfläche und rund 2600 Meter Schutzplanken neu hergestellt. Die Kosten betragen rund 850.000 Euro.