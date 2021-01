Von Günther Grosch

Weinheim. "An der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt mitbauen. Ihr Hoffnung geben, Vertrauen schenken, Stabilität verleihen, Perspektiven vermitteln, Kontakte neu beleben und Frieden schaffen." So lauten die Ziele, die Detlev Schilling ab Montag, 1. Februar, als geschäftsführender Pfarrer in einer Dienstgruppe mit Pfarrerin Simone Britsch erreichen will. Er möchte die rund 4200 Gläubige zählende Gemeinde auf einem "guten Weg des Miteinanders" begleiten. Gelingen soll dies mithilfe neuer Impulse, "mit denen sich jeder identifizieren kann".

Man freue sich sehr darüber, dass es nach dem im September erfolgten Weggang von Lasse Collmann nach Freiburg auf der "zweiten" Pfarrstelle nur eine relativ kurze Vakanz gab, sind sich Pfarrerin Britsch, Gemeindediakonin Heike zur Brügge und der Vorsitzende des Ältestenkreises, Christoph Esser, einig. Beredtes Zeichen hierfür ist ein Herz der Begrüßung, "umrahmt von unseren besten Wünschen", das die Kirchenälteste Steffi Trautmann für den neuen Pfarrer gestaltet hat und das im Schaukasten der Kirche hängt.

Die vergangenen elf Jahre hatte Schilling in Eppelheim versucht, ein "Stück Reich Gottes" zu verwirklichen. Gemeinsam mit Simone Britsch möchte er nun auch in Weinheim dazu beitragen, den Ort seines Wirkens zu einem besseren zu machen. In Leverkusen geboren und in Dürrn bei Pforzheim aufgewachsen, absolvierte der 53-Jährige nach dem Abitur zunächst eine Banklehre. Er habe allerdings schnell gemerkt, dass er seinem Leben einen anderen Schwerpunkt verleihen will, so Schilling. Neuendettelsau in Mittelfranken, Marburg und Heidelberg lauteten die Stationen auf seinem Studienweg der Evangelischen Theologie. In Heidelberg legte er 1995 sein Erstes Theologisches Examen ab. Es folgten Lehrvikariate in Heiligkreuzsteinach und Altneudorf.

Dem bestandenen Zweiten Theologischen Examen folgten Pfarrvikariate in Weil am Rhein, Binzen und Rümmingen (Südpfalz) sowie in Schwetzingen. Zehn Jahre lang übte Schilling seine seelsorgerische Tätigkeit in Neckarhausen aus, ehe er ab April 2010 in Eppelheim wirkte, wo er am vergangenen Sonntag verabschiedet wurde – im Verlauf eines Corona-konformen Hybridgottesdiensts, den Dekanin Annemarie Steinebrunner leitete.

Detlev Schilling, der als Hobbys Billard und "Konzerte von Klassik über Rock und Pop bis Techno" nennt, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Ehefrau Anette ist im Diakonischen Werk Pfalz in Speyer als Leitende Referentin in der Suchtkrankenhilfe tätig. Die Evangelische Gemeinde in der Weststadt soll nun bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2034 "die letzte Station meiner seelsorgerischen Tätigkeit darstellen", legt Schilling seine Zukunftspläne offen. Als er von der Vakanz hörte, die der Heidelberger Pfarrer Jörg Hirsch vertretungsweise aufgefüllt hatte, sei er sich rasch sicher gewesen: "Das könnte passen." Der Bewerbung folgten Kontakte zum Ältestenkreis, in deren Verlauf sich "schnell ein gegenseitiges Benehmen einstellte". Gespräche auf der Ebene des Bezirkskirchenrates und mit Vertretern der Landeskirche folgten, ehe feststand: "Simone Britsch und ich dürfen miteinander anfangen."

Dass die Corona-Pandemie die gewohnte Gemeindearbeit unmöglich macht, lastet wie ein Felsbrocken auf den Verantwortlichen. Auch wenn zwischen den beiden Lockdowns Treffen "auf Abstand" stattfinden konnten, vermisst zur Brügge vor allem die Gruppentreffen mit dem Seniorenclub: "Menschen brauchen Gesellschaft und Gemeinschaft." Über Telefon und per Brief halten die Gemeindediakonin und ihr Team den Kontakt.

Dass Kirche "nicht mehr so funktionieren kann wie früher", das ist beiden Geistlichen bewusst. Hierin liege aber auch die Chance, in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs mehr Offenheit zu zeigen, stärker in den Sozialraum hineinzuwirken und die Arbeit mit den Familien deutlicher zu verankern. "Perspektiven entwickeln zu dürfen, ist ebenso spannend wie herausfordernd", so Schilling. Hinzu gesellt sich die Tatsache, dass die Gemeinde vor baulichen Herausforderungen wie dem Abriss des alten Pfarrhauses und dem Neubau des Kindergartens steht. Es sollen Räume geschaffen werden, die auch von den anderen beiden evangelischen Gemeinden Weinheims mitgenutzt werden.

Mit Blick auf die bei Mitgliedern der ehemaligen Lukasgemeinde noch immer nicht vollständig ausgeräumten Vorbehalte gegenüber der Fusion mit der Markusgemeinde sieht Schilling die Chance darin, "in eine Gemeinde zu kommen, wo man nicht Teil ihrer Geschichte ist". Deshalb glaube er auch an ein "großes Potenzial, das alle Querelen hinter sich lässt".

Ein neuer Name für die fusionierte Gemeinde ist indes noch nicht gefunden. Zum einen solle dieser beschreiben, "wo wir verortet sind". Zum anderen aber auch einen Impuls geben, mit dem sich der oder die Einzelne identifiziert.

Info: Der Einführungsgottesdienst für Detlev Schilling wird von Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller geleitet und findet am Samstag, 6. Februar, 17 Uhr, in einem Corona-konformen Präsenzgottesdienst in der Markuskirche statt. Der aufgezeichnete Gottesdienst ist ab Sonntag, 7. Februar, 10 Uhr, unter www.gemeinde-in-der-weststadt-weinheim.de abrufbar.