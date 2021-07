Weinheim. (web) Auch die Freien Wähler beziehen Stellung zur Situation am Waidsee. Wie Fraktionschef Günter Bäro berichtet, haben sich die Stadträte am Montag sehr ausführlich damit auseinandergesetzt. "Dabei sind wir aber noch nicht zu einer abschließenden Meinung gekommen, da es noch viele offene Fragen gibt."

Im Prinzip sehe man zurzeit keine Veranlassung für eine Änderung der Satzung, die im Frühjahr verabschiedet wurde. Es gebe aber eine Reihe von Beobachtungen, die ein Überdenken der Regeln im nächsten Winter oder Frühjahr sinnvoll erscheinen ließen. So sei bekannt, dass Schwimmer, die nicht ins Strandbad gehen, verstärkt versteckte Uferplätze nutzen. In der Fraktion werde stark angezweifelt, ob die Begründung der Verwaltung für das Schwimmverbot außerhalb des Strandbads korrekt ist. Die Stadträte verweisen auf die Möglichkeit, ein "Schwimmen auf eigene Gefahr"-Schild aufzustellen: "Hier scheint eine höchstrichterliche Entscheidung erforderlich zu sein." Ebenfalls ungeklärt sei die Situation im Haftpflichtfall. Es bleibe die Frage, ob die Folgen eines Badeunfalls außerhalb des kontrollierten Seebereichs im Waidsee von den Versicherern nun abgedeckt werden oder nicht.

Anstelle einer raschen Wiedereinführung von Dauerkarten für das Strandbad plädieren die Freien Wähler für ein "Abonnement". Jeder könne dann eine bestimmte Anzahl von Karten kaufen, wobei jedes einzelne Ticket den Strandbadbesuch an einem Tag erlaubt. Damit ließe sich die Anzahl der Personen kontrollieren, die in Pandemiezeiten Zugang haben. In diesem Zuge komme auch ein stark verbilligtes Angebot für Schüler infrage. Verlängerte Öffnungszeiten für kurzzeitiges Schwimmen im Bad würden dagegen aller Voraussicht nach nur sehr bedingt angenommen: "Die Kosten für zusätzliches Aufsichtspersonal sind zu ermitteln und vorzulegen." Bei einer Öffnungszeit von 7 bis 20 Uhr müsse zudem ein Schichtbetrieb her.

Außerdem fordern die Freien Wähler, dem "wilden Fahrradfahren" auf dem Rundweg um den See Grenzen zu setzen, da dies zur Gefahr für Fußgänger werde. Außerdem habe der Müll zugenommen. Nachtfeiern seien zu kontrollieren, um Reinigungskosten geltend machen zu können.