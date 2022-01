Von Günther Grosch

Weinheim. Etliche Dummejungenstreiche, Farbschmierereien auf den Glasscheiben mittels Sprühdosen, Vandalismus an den Drahtgittern und sogar Einbruchs- und Diebstahlversuche: Angelika und Martin Schäfer, die im Auftrag der Stadt tätigen "Vogeleltern" an der Voliere im Schlosspark, haben schon viele unschöne Dinge an einem der schmucken Kleinode der Zweiburgenstadt erleben müssen.

Zwischen den Jahren wurde das Gitter wohl durch heftige Tritte beschädigt. Foto: Kreutzer

Meist haben sie davon nur wenig Aufhebens gemacht und mit Schrubber und Werkzeug die Sache in handwerklicher Eigenregie wieder in Ordnung gebracht. So wie jetzt auch wieder "zwischen den Jahren". Ein Draht hatte sich aus der Halterung gelöst, als Unbekannte durch heftige Tritte oder Schläge sowie das Aufbiegen eines Gitters zwar nur geringen materiellen Schaden anrichteten, der im schlimmsten Falle aber für durch die entstandene Lücke schlüpfende Piepmätze tödlich hätte enden können.

Es sei "mehr als nur ärgerlich, dass so etwas passiert", pflichtete das Ehepaar Stadtsprecher Roland Kern während der Besichtigung des Tatorts bei. Um diese Jahreszeit hätte ein Ausflug ins Freie für die Vögel mit Sicherheit das Todesurteil bedeutet, so Kern: "Die heimischen und schon gar nicht die exotischen Vogelarten sind es gewöhnt, in der freien Wildbahn überleben zu müssen".

Der noch aus den 1950er-Jahren stammende, aber im Laufe der Zeit marode gewordene erste Vogelkäfig zwischen dem Schlossparkteich und dem Heilkräutergarten unterhalb des Blauen Huts hatte 2014 aus Anlass des 750-jährigen Stadtjubiläums der neuen Anlage Platz gemacht. Rund 60.000 Euro ließ sich die Sparkasse Rhein Neckar Nord unter ihrem damaligen Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Hauser das Schmuckstück als Geburtstagsgeschenk für die Stadt kosten.

Konzipiert war der helle, luftige, tier- und artenschutzgerecht konzipierte und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bau nach Plänen des Weinheimer Architekten Michael Metz. Hinzu kamen die Baubetreuung sowie die tatkräftige ehrenamtliche bauliche Mithilfe des Weinheimer Stadtverschönerungsvereins.

Den Stein zum Bau der Voliere ins Rollen gebracht hatte Jasmin, die seinerzeit knapp sechs Jahre alte Tochter des Zweiten Vorsitzenden des Stadtverschönerungsvereins, Thomas Seeliger. Jasmin war auf der Suche nach einer neuen Bleibe für ihre "Haus-Wachtel" gewesen. Am liebsten, so der Wunsch der jungen Vogelliebhaberin, würde sie ihre Wachtel in der Voliere am Schlossweiher so oft wie möglich besuchen. Ein Lokaltermin vor Ort enttäuschte Jasmin allerdings. Der schon 60 Jahre alte Freiluftkäfig erschien ihr doch nicht attraktiv genug.

Michael Metz, Erster Vorsitzender des Stadtverschönerungsvereins, nahm sich der Sache an. Er klopfte beim damaligen Oberbürgermeister Heiner Bernhard an, der in der Angelegenheit wiederum bei Hauser vorstellig wurde. Schnell wurde man sich einig: Metz übernahm ehrenamtlich die Planung und Baubetreuung, die Sparkasse zeigte sich spendabel. Udo Schaffert vom Weinheimer Vogelzuchtverein stellte den Tieren während der Bauzeit ein vorübergehendes Winterquartier zur Verfügung.

Die exotischen Bewohner. Foto: Kreutzer

Dass sich die in der Voliere befindlichen mehr als 70 Untermieter wohlfühlen – darunter Papageien, Kakadus, Kanarienvögel, Sittiche, Fasanen und Rebhühner –, belegt auch die Tatsache, dass sich die Schäfers um gefiederten Nachwuchs keine Sorgen machen müssen. Im Augenblick liegen wieder vier Wellensittich-Eier im Gelege. "In etwa 14 Tagen ist es wohl so weit", freut sich Angelika Schäfer auf die Sittichküken.

Dass sich die Piepmätze in ihrem "Wohnzimmer" wohlfühlen und bestens aufgehoben wissen, hat seine Gründe auch in der liebevollen Pflege und Verköstigung durch das Ehepaar. "Wenn dem nicht so wäre, hätten etliche der Tiere die Lücke im Draht wohl als Gelegenheit zur Flucht genutzt", vermutet Roland Kern. Ein Blick in den Kofferraum des von Angelika und Martin Schäfer als "Volieren-Express" titulierten Autos offenbart neben hochwertigem frischen Futter und Salat-Köpfen "Extra-Schmankerln": Material zum Schnabelwetzen, Spielzeug aus Naturmaterialien sowie unzählige weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für die gefiederten Tiere.

Nur die beiden Gelbstirnamazonen "Herr Wein" und "Frau Heim", die ab 2011 als Maskottchen und Werbe-Ikonen des Stadt- und Tourismusmarketings sowie des Vereins "Lebendiges Weinheim" schnell zu Lieblingen der Kinder wie der erwachsenen Volieren-Besucher wurden, sind nicht mehr da. "Eigentlich schade", wie ein regelmäßig mit seinem Hund vorbeikommender Exotenwald-Spaziergänger meint, der die beiden putzigen Schnabelwetzer noch kannte: "Vielleicht findet sich ja ein Vogelfreund, der für Ersatz sorgt."