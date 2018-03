Wenn Senioren Einkäufe per Ziehkarren ins Haus bringen

Weinheim. (cis) Hans Mieth sitzt am Tisch. Die rechte Hand des 80-Jährigen stützt sich auf seinen Gehstock. Seine Augen zeigen das Blitzen der Belustigung. Dabei ist keinem in der Runde zum Lachen zumute. Hans Mieth und seine Frau Inge sowie das Ehepaar Sylwia und Stephan Fath sind Anwohner des Lichtenbergwegs. Eine Straße, die laut Beschilderung 36 Jahre lang eine Anliegerstraße war, und seit 2014 ein reiner Fußgängerweg ist. Für die Anwohner ist das mit Einschränkungen verbunden. Bisher aber gab es Lösungen.

Im August 2015 hatten sowohl die Mieths als auch die Faths eine Sondergenehmigung erhalten, erteilt zur Befahrung nur für die eigenen per Kennzeichen festgehaltenen Autos und für eine Parkdauer von 30 Minuten zu festgelegten Zeiten. 2016 wie auch 2017 wurde diese Genehmigung jeweils verlängert. "Das haben alle Beteiligten als vernünftige Lösung wahrgenommen", sagt Hans Georg Junginger, An-walt der Faths. Diese dauerhafte Genehmigung wurde 2018 nicht mehr erteilt.

Diese sei nicht mehr erwünscht, heißt es dazu aus der Verwaltung. Vor allem für Inge Mieth fällt damit eine große Hilfe weg. Seit diesem Jahr schleppt die ältere Dame ihre Einkäufe von der Garage in der Leberstraße bis zur Haustür - wenn sie nicht einen Tag vorher eine Sondergenehmigung für das Befahren der Straße zwecks Ausladen ihrer Einkäufe beim Ordnungsamt beantragt. Alles zumutbar, sagt die Verwaltung.

Inge und Hans Mieth haben hier 1978 als Erste gebaut. Damals wird das Gebiet im Bebauungsplan als "Sonderwege für Fußgänger" ausgewiesen - die Stadt stellt aber laut Aussage der Anwohner schon damals die Kennzeichnung "Anliegerstraße" auf. 34 Jahre lang hat dieses Schild Bestand. "Wir haben 2004 in dem Glauben gekauft, dass es tatsächlich eine Anliegerstraße ist", sagt Sylwia Fath. Zehn Jahre später ist dieser Glaube hinfällig.

Laut Aussage der Stadt haben sich 2014 Bewohner über häufig zugeparkte Wege beschwert, was die Umsetzung der Fußgängerweg-Regelung nach sich zieht. Die Erteilung der dann folgenden dauerhaften Sondergenehmigungen erklärt die Stadt mit einer "Übergangsphase", ehe man in diesem Jahr die "straffe Nutzung" eingeführt habe. Stephan Fath zeigt sich der Argumentation gegenüber verständnislos.

Laut seiner Aussage sind alle Anwohner mit der dauerhaften Sondergenehmigung einverstanden, haben dafür sogar ihre Unterschrift geleistet - bis auf einen Nachbarn, der mit den Faths Hauswand an Hauswand wohnt. Die jetzige Situation sei damit wohl einem "lächerlichen Nachbarschaftsstreit" geschuldet. Er will die jetzige Regelung nicht hinnehmen. Seiner Meinung nach wäre ein Konsens machbar. Die Stadt zeigt sich für einvernehmliche Lösungen - mit Blick auf ihren Ermessensspielraum - aber wenig zugänglich. Sie beruft sich auf den Bebauungsplan und die Möglichkeit der "befristeten Genehmigung bei Notwendigkeit".

In der Kommunikation mit den Anwohnern zeigt sich insbesondere das Ordnungsamt wenig zimperlich. "Bewegung tut gut", wird Inge Mieth im Rahmen eines Telefonats 2014 im Nachgang zur Neubeschilderung gesagt. Stephan Fath erhält damals per E-Mail die Aussage: "Sie dürfen für die vergangenen Jahre, in denen das Befahren der Verbindungswege geduldet wurde, dankbar sein." Dass zu diesem Zeitpunkt die Straße laut Beschilderung zu Recht als Anliegerstraße genutzt wird, sieht die Behörde nicht. "Da geht man über eigene Fehler einfach weg", ärgert sich Anwalt Junginger: "Die lange bestehende falsche Beschilderung leitet leider keinen Anspruch auf die bisher erteilte Sondergenehmigung ab."

Seine Hoffnung ruht daher auf der Akteneinsicht, die er zusammen mit seinem Einspruch gegen die Entscheidung der Verwaltung geltend gemacht hat. Er strebt die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen an. Die Aktenunterlagen könnten außerdem bestätigen, was das Ehepaar Mieth ihm bei diesem Treffen mitteilt.

Demnach wurden bei der Übergabe ihres Hauses eine Garage sowie ein Stellplatz eingeplant - Letzterer direkt vor dem Haus. "Ein solcher Stellplatz würde eine Sondergenehmigung für das Ehepaar Mieth beinhalten", sagt der Jurist. Aber die Akteneinsicht verzögert sich. Im Februar hat Junginger sie eingefordert, bis heute ist sie nicht erfolgt. Er zeigt sich zudem enttäuscht darüber, dass ein Vorschlag zur Güte - die Ausweisung als verkehrsberuhigte Zone - kein Gehör findet.

"Die Vorgaben eines Bebauungsplans dürfen nicht beliebig geändert werden", erklärt die Stadt auf Anfrage der RNZ-Redaktion diesbezüglich. Junginger indes hält dagegen: "Wir sehen nicht die Notwendigkeit, das als Fußgängerweg auszuzeichnen." Schließlich gehe es hier auch um Wohnqualität.

Diese hat vor allem für Inge Mieth deutlich abgenommen. Zum Geburtstag hat sie sich einen Ziehwagen schenken lassen - für den Transport ihrer Einkäufe. Den Kontakt zur Stadt sucht sie nicht mehr. Ihre letzte E-Mail, sagt sie, wurde nicht mal mehr beantwortet.