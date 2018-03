Von Günther Grosch

Weinheim. Auch wenn die Temperaturen noch alles andere als herzerwärmend sind: Der Weinheimer Kultursommer 2018 schickt bereits seine Vorboten voraus. "So früh wie noch nie", so Kulturbüroleiter Gunnar Fuchs, stehe das Grundgerüst. Weitere Events mit Überraschungsgästen seien aber nicht ausgeschlossen, so Fuchs, der sich eigentlich ein bisschen schwertut, so früh an die Öffentlichkeit zu gehen: "Einiges ist noch in der Pipeline, aber weder terminlich noch vertraglich endgültig festgezurrt."

"Druck gemacht" hat Franz Kain. Der VoiceArt-Chef als Mitveranstalter redet diesmal selbst ein gewichtiges Wörtchen beim Programm mit und möchte den Ticketverkauf für die von ihm zu verantwortenden Beiträge so früh wie möglich ankurbeln. Rücksicht zu nehmen gilt es auch auf die im Juni und Juli stattfindende Fußballweltmeisterschaft. Fuchs: "Hier wollen wir auf keinen Fall mit der Deutschen Nationalmannschaft konkurrieren, deren Spiele wie schon in der Vergangenheit Michael Wiegand vom Café Central als Public Viewing-Event auf einer Großbildleinwand im Schlosshof organisiert."

Der Anpfiff für den Kultursommer erfolgt am Wochenende 9. und 10. Juni mit einem Mitmachprojekt der "Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg" (GUB) im Schlosspark. Überschrieben ist es mit "Kunst in Weinheimer Kindergärten". Am Donnerstag, 14. Juni, kommt "de Weeschwie’sch-Män" Chako Habekost mit seinem bekannten Programm in den Schlosshof. Am Samstag, 16. Juni, lockt die dritte Auflage der "Velowino" Vintage Radtour auf den Marktplatz, und konkurriert mit dem am gleichen Tag stattfindenden "Weststadtfest" rund um die Ahornstraße.

Dem großen Erfolg des Vorjahres geschuldet ist die Neuauflage des "Open Mind"-Festivals mit "Dr. Woggle & The Radio" und "Soundition" am Samstag, 30. Juni. Für den "Schülerflohmarkt" in und rund um die Schlosshöfe am Samstag, 7. Juli, ist das städtische Amt für Bildung und Sport verantwortlich. Einen Tag später startet das aus dem Terminkalender nicht mehr wegzudenkende "Internationale Kulturfest"

Von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. Juli, stehen die Veranstaltungen des "Theaters am Teich" (TaT) im Mittelpunkt. Als bereits "festgezurrte" Highlights nannte Fuchs die Performance "Heinz baut" mit dem Schweizer Künstler Julian Bellini. Heinz fügt, ohne den Boden noch einmal zu berühren, 50 Eschenstäbe zu einem "Himmelsturm" zusammen, den er auf und abbaut und der immer wieder anders aussieht.

Beim TaT nicht fehlen darf die Musikbühne Mannheim, die das Märchen von "Zwerg Nase" aufführt. Deutschlands größte Oldtimer-Rallye, die "Heidelberg Historic", holt der Weinheimer Automobil Club (WAC) am Freitag, 13. Juli, zu einem Defilee von rund 350 Oldtimern auf den Marktplatz.

"Feelin’ Groovy" heißt es beim Auftritt der "Simon & Garfunkel Revival Band" am Freitag, 20. Juli. Musikalisch geht es am Samstag, 21. Juli, mit den Tastenartisten des Akkordeonclubs Weinheim weiter. "De Baby-Boom-Bu" alias Mundart-Kabarettist Franz Kain feiert am Sonntag, 22. Juli, mit seinem gleichnamigen sechsten Soloprogramm "Open-Air"- Premiere. Ebenfalls von VoiceArt präsentiert werden am 27. Juli die rockigen "Queen Kings" als Kontrastprogramm zu den eine Woche zuvor eher sanften Tönen der Simon & Garfunkel Revival Band. Wer von den Älteren erinnert sich nicht an den legendären, von Radio Bremen in den 1960er Jahren ausgestrahlten "Beat-Club" um Kult-Moderatorin Uschi Nerke. Die mittlerweile 74-Jährige gastiert mit den "Flower Power Men" Rainer Schindler und Adax Dörsam am 28. Juli im Schlosshof.

Nicht weniger heiß hergehen dürfte es tags darauf mit dem Künstlerduo "Zweisamkeit". "Patricia Kain und Felicitas Hadzik übertragen die 1970er Jahre in den deutschen Pop- Schlager", kündigt Franz Kain die beiden "Hit-Schwestern" an.

Den Veranstaltungsreigen beschließt das "Muddys Club Open Air" am 4. August, ehe das Altstadtfest vom 10. bis 13. August rund um die "Woinemer Kerwe" die letzten Sonnenstrahlen des diesjährigen Kultursommers hinter den Odenwaldbergen untergehen lässt.