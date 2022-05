Von Stefan Hagen

Weinheim/Reilingen. Die Kreistagssitzung in Reilingen ist fast zu Ende, die Kreisrätinnen und Kreisräte spüren quasi schon den versprochenen Spargel und die anderen Leckereien, die gleich kredenzt werden sollen, auf der Zunge, da tritt Carsten Labudda ans Mikrofon und hat noch einige Fragen an Landrat Stefan Dallinger.

Der Linken-Politiker will unter anderem wissen, warum noch keine Trennwände in der Weinheimer Kreissporthalle installiert seien, damit die dort untergebrachten Geflüchteten aus der Ukraine wenigstens etwas Privatsphäre haben. Dann moniert Labudda noch, dass die Türen zu den Duschen nicht blickdicht seien, was besonders für die Frauen keine angenehme Situation darstelle. Die Fragen habe er bereits mehrfach gestellt – unter anderem in der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport am 5. April – aber noch immer keine befriedigende Antwort erhalten, sagt Labudda Richtung Landrat.

"Trennwände werden wir nicht installieren", macht Dallinger unmissverständlich deutlich. Man wolle die Sporthalle so schnell als möglich wieder frei haben und die verbliebenen Menschen anderweitig unterbringen. Es solle schnellstmöglich wieder Schulsport möglich sein. Stand Dienstagnachmittag sind noch rund 60 Frauen und Männer aus der Ukraine in der Kreissporthalle untergebracht, nennt Kreissprecher Ralph Adameit die aktuelle Belegungszahl. Anfang April waren es noch rund 200 Menschen gewesen.

In puncto Duschkabinen ist der Landrat dann kurz ratlos, sagt aber eine zeitnahe Beantwortung der Frage zu. Doch dann kommt Bewegung in die Angelegenheit. Auf RNZ-Nachfrage greift Jürgen Obländer, Betriebsleiter Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik, zum Telefonhörer. Wenige Minuten später ist die Angelegenheit geregelt. Er habe die Anweisung gegeben, das Milchglas am Mittwoch mit schwarzer Folie zu bekleben.

Es ist quasi seine letzte Amtshandlung, die Kreistagssitzung in Reilingen der Abschluss einer beachtlichen Karriere – Obländer geht in den Ruhestand.