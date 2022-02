Von Philipp Weber

Weinheim. Das Verfahren ist im Grunde simpel: Sobald ein Auto auf den Parkplatz des Drei-Glocken-Areals an der Bundesstraße B3 fährt, erfasst ein Scanner das Nummernschild. Sobald der Wagen das Gelände verlässt, passiert dasselbe. Dann erfolgt der Abgleich. War das Auto weniger als eine Stunde auf dem Parkplatz, ist alles in Ordnung. Dasselbe gilt, wenn die Parkgebühren gezahlt worden sind. Die erste halbe Stunde nach dem einstündigen Freiparken kostet einen Euro, jede weitere halbe Stunde ebenfalls. Bei zwölf Euro ist Schluss, dies sei der Tagessatz, erklärt Martin Müller von der Verwaltung des Drei-Glocken-Areals. Wer gar nicht zahlt, muss 40 Euro Nachverfolgungsgebühr löhnen – plus die bis zur Ausfahrt angefallenen Gebühren.

Auch der neue Automat will gefüttert werden, am liebsten per Kartenzahlung. Foto: Kreutzer

Seit Januar werden die Stellplätze von der Firma Avantpark gemanagt. Zunächst lief ein Probebetrieb, dann wurde der Scan scharf gestellt. "Für viele Leute ist das System noch sehr neu. Man muss sich erst mal daran gewöhnen", räumt Müller auf Anfrage ein: "Aber auf die Dauer ist es eine Erleichterung." In Italien oder Norwegen seien derartige Systeme schon beinahe das "gängige Handling", sagt er.

Während Autofahrer zuvor am Drei-Glocken-Areal Parkkarten an einer Schranke zogen und am Ende ihres Aufenthalts erst in den Kassenautomaten und dann in die Schrankenanlage an der Ausfahrt eingaben, müssen Kurzparker nun gar nichts mehr tun. Das System erfasst ja automatisch, dass sie kürzer als eine Stunde da waren. Wer länger auf dem Gelände war oder sich nicht ganz sicher ist, muss anstelle einer Parkkarte die Buchstaben und Zahlen seines Kfz-Kennzeichens am Kassenautomaten eingeben. Das ist durchaus eine Umstellung: Vielen sind der Geheimzahl für den Bankomat oder die Codes für den Firmencomputer vertrauter als das eigene Autokennzeichen. Zudem stellt sich die leidige Frage, ob die Parenthesen zwischen den einzelnen Bestandteilen des Kfz-Zeichens ebenfalls eingegeben werden müssen. Wobei die Bedienung vor Ort eindeutig erklärt werde, wie zumindest Müller sagt.

Die „Nachverfolgungsgebühr“ ist und bleibt allerdings saftig. Foto: Kreutzer

Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass viel Suchen und Fluchen entfällt: Parkkarten aus Papier haben die unangenehme Angewohnheit, in den "Untiefen" von Geldbeuteln, Jackentaschen und Aktentaschen zu verschwinden – oder auf Beifahrersitzen und Armaturen-Konsolen liegen zu bleiben. Dasselbe gilt für die umweltfreundlicheren Parkchips aus Hartplastik. Apropos Karte: Der Kassenautomat akzeptiert praktisch alle gängigen Arten von Bank- und Kreditkarten, so Müller. Wer nicht will, muss hier keine Münzen abzählen.

Wer eine Dauerparkberechtigung für die Zeitspanne von einem Monat erwerben will, kann sich ebenfalls am Automat freischalten lassen, so Müller. Man könne aber auch weiter Kontakt mit dem Centermanagement aufnehmen. "Das alte Ticketsystem auf dem Parkplatz war in die Jahre gekommen. Wir hätten ohnehin umrüsten müssen, und haben uns mit dem neuen Betreiber auch für einen neuen Weg entschieden", so Müller.

Das jetzige System sei darüber hinaus mit der App "Easy Park" kompatibel. Autofahrer, die dort registriert sind, müssen sich gar keine Arbeit mehr machen. Die angefallenen Parkgebühren werden dann einfach monatlich vom Konto abgezogen. Kurz: Müller geht definitiv davon aus, dass sich das Ganze einspielt. "Die meisten Nutzer dieses Parkplatzes kommen ohnehin aus der Region, und irgendwann ist ja klar, wie die Sache funktioniert", sagt er.

Im Übrigen hätten sich bereits die Eigentümer anderer Parkplätze nach dem neuen System erkundigt, sagt er. Es sei wohl davon auszugehen, dass in einigen Jahren noch mehr Parkplätze in Weinheim per Kamera laufen. Die Geräte erfassen im Übrigen nur das Kennzeichen, nicht den Autofahrer. Sie sind also nicht mit Radarfallen zu vergleichen. Außerdem werden die Daten gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden.

Ein weiterer Vorteil besteht speziell bei diesem Parkplatz darin, dass die bisher bestehende Gefahr von Rückstaus auf die Bundesstraße wegfällt.