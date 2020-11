Von Philipp Weber

Weinheim. Dirk Peschke hatte es im RNZ-Interview angedeutet: Er würde nicht zu den ersten gehören, die bei "Das große Backen" nach Hause geschickt werden. Die achte Staffel der Sat.1-Sendung war bereits im Sommer aufgezeichnet worden. Seit Sonntag flimmert sie über die Bildschirme. Und damit ist es amtlich: Der 45-jährige Peschke hat die erste Runde gepackt.

"Auf einer Aufregungs-Skala von eins bis zehn bin ich eine gute Zwölf", stellte sich der eloquente Weinheimer dem Fernsehpublikum vor. Neben Reputation – es winkt der Ehrentitel des besten Hobbybäckers Deutschlands (der "Goldene Cupcake") – geht es in der Sendung um ein Preisgeld von 10.000 Euro. Ganz ohne Profis muss die Sendung indes nicht auskommen. In der Jury sitzen keine Geringeren als der mehrfache Pâtissier des Jahres Christian Hümbs sowie "Tortenkönigin" Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt.

Eigentlich soll es in der aktuellen Staffel um europäische Backkunst gehen. Doch zum Auftakt durften die Hobbybäcker der Jury ihre eigenen Lieblings-Backwerke kredenzen. Ein dramaturgisch cleverer Schachzug der Sendungsmacher: Indem die Kandidaten erklären, wie sie an ihr Lieblingsrezept gekommen sind, stellen sie sich dem Publikum vor.

Aber: Gehen musste auch schon nach der ersten Runde einer der zehn Hobbybäcker. Der Weinheimer Peschke blieb sich treu: Er hatte als Kind mit seinen Großmüttern gebacken und wollte dem Publikum folglich die Sonntagstorte von Oma Ellen vorstellen.

Und tatsächlich: Die Zuschauer bekamen gleich einige der "Dramen" zu sehen, die Peschke im Interview versprochen hatte. Er zählte auch gleich zu den Betroffenen: Die "Deutsche Buttercreme" drohte zu misslingen (O-Ton: "Die ist komplett abgeschissen", also geronnen). Ja, irgendetwas stimmte nicht, und Peschke wollte gar nicht aufhören mit lamentieren. Doch er konnte sich ins Ziel retten, das Endergebnis überzeugte. Jurorin Schliephake-Burchardt hielt sich nicht lange mit der Creme auf und lobten den gelungenen Tortenboden.

Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit. Dann wird das Mutterland der Patisserie an den Brandenburger Drehort geholt: Frankreich. "Die französische Patisserie ist eine große Herausforderung – davor habe ich Respekt", lässt Peschke das Publikum vorab wissen. Dabei ist die erste von drei Aufgaben "für Franzosen Tagesgeschäft", teilen die PR-Betreuer der Sendung mit.

Aber die neun verbliebenen Hobbybäcker haben keine Helfer aus dem Nachbarland. Sie müssen die "süßen cremigen Tartes" selbst herstellen. Für die "Technische Prüfung" wird ein Riesen-Eclair mit zwei Füllungen und einer Knusperdecke gefordert. "Bei dieser Aufgabe kommt es aufs Timing an, aber es geht auch darum, gleichmäßig zu arbeiten. Französische Patisserie ist Minimalismus. Da geht es um Exaktheit", erläutert Jurorin Schliephake-Burchardt den Kniff.

Als dritte Aufgabe warten "Macarons Pas-de-deux", es sollen mindestens 40 Stück in zwei unterschiedlichen Sorten sein. Sicher ist: Am Ende wird eine(r) "Bäcker der Woche" – und jemand anderes wird die Sendung verlassen müssen. Vom kommenden Sonntagabend an wissen wir mehr.

"Das große Backen", Staffel acht, Folge zwei, beginnt am Sonntag, 8. November, 17.25 Uhr in Sat.1.

Update: Mittwoch, 4. November 2020

Dirk Peschke tritt bei "Das große Backen" an

Der Weinheimer ist ab Sonntag, 1. November, in der TV-Sendung zu sehen und verspricht: "Die Zuschauer bekommen Dramen zu sehen".

Von Philipp Weber

Weinheim. Wenn am Sonntag, 1. November, die achte Staffel der Sat.1-Show "Das große Backen" startet, zählt ein Weinheimer zu den Kandidaten: Dirk Peschke, 45, im Hauptberuf freier Marketingberater. Im Interview mit der RNZ erzählte Peschke, warum er unter die Hobbybäcker gegangen ist, wie die Dreharbeiten unter Coronabedingungen abliefen – und welchen Eindruck Starmoderatorin Enie van de Meiklokjes bei ihm hinterlassen hat.

So spannungsgeladen das Backen vor der Kamera auch war: Beim Dreh hätten sich alle gut verstanden, „wir waren eine große Therapiegruppe Backen“, sagt Dirk Peschke. Foto: Kreutzer

Herr Peschke, Sie messen sich vor dem deutschsprachigen Fernsehpublikum mit anderen Back-Begeisterten. Doch wo liegen die Anfänge?

Zum Backen gebracht haben mich meine beiden Großmütter. Die eine machte sensationelle Torten, die andere ließ mich mit anpacken. So hatte ich von klein auf irgendwelche Teige in der Hand. Später habe ich festgestellt, dass Selbstgemachtes oft besser schmeckt. So richtig intensiv gehe ich diesem Hobby seit fünf, sechs Jahren nach. Mindestens einmal die Woche wird gebacken, das ist für mich ein Ausgleich: Am Anfang ist es ein Prozess voller Kreativität und Ideen; bei der Zubereitung aber zählt Genauigkeit. Kurz: Ich gehe darin auf!

Apropos Ideen: Wie sind Sie darauf gekommen, Ihr Hobby mit den Fernsehzuschauern zu teilen?

Mein Partner hat mir im Verlauf der letzten Jahre immer wieder gesagt: "Du musst Dich bewerben!" Ich habe aber unter anderem in Sozialen Medien gesehen, was andere Back-Verrückte zaubern. Da fühlte ich mich schlicht unterlegen. Ich bin unheimlich selbstkritisch in Sachen Backen. Gehandelt hat eine meiner früheren Auszubildenden, sie schickte mir das Anmeldeformular. Ich füllte es aus – und eine Stunde später kam die Antwort. Letztlich wurde ich zum Casting eingeladen.

Ich nehme an, der TV-Wettkampf ist längst "im Kasten", aber Sie sollen nicht erzählen, wie er ausgegangen ist.

Zweimal korrekt. Aber ich gehe davon aus, dass die Staffel spannend wird, auch fürs Publikum. Wir Kandidaten waren vom Niveau her wirklich sehr dicht beieinander.

Können Sie denn sagen, wann und wie die Dreharbeiten gelaufen sind?

Gedreht wurde im Juli, auf dem Gelände des Schlosses Stülpe (Brandenburg). Das war ein relativ später Drehtermin. Zuvor mussten die Arbeiten so umgemodelt werden, dass sie Corona-gerecht ablaufen konnten. Das werden die Zuschauer auch wahrnehmen. Für die Beteiligten war es schon eine Herausforderung, sehr vieles auf Abstand machen zu müssen. Wir Teilnehmer sind einen Tag vor Drehbeginn auf Covid-19 getestet worden. Danach mussten wir unsere Kontakte nach draußen einschränken.

Enie van de Meiklokjes ist das Gesicht dieser Sendung. Menschen aus meiner Generation kennen sie noch als Moderatorin im Musiksender Viva. Ist sie hinter den Kulissen auch so locker, wie sie als Moderatorin rüberkommt?

Enie ist hinter der Kamera genauso wie davor: ein superlieber Mensch, mit dem man sich toll unterhalten kann. Sie kümmert sich sensationell um die Kandidaten. Wir Kandidaten waren im Vorfeld natürlich sehr gespannt auf die Jury und die Moderation. Wir waren dann sehr positiv überrascht: Die Stimmung am Dreh war beinahe schon familiär.

Wie war das Verhältnis der Teilnehmer zueinander? Als Zuschauer derartiger Sendungen ist man es gewohnt, dass eine Stimme aus dem Off Spannung erzeugt, den Wettkampf anheizt. Gab es tatsächlich Konkurrenz?

Die Zuschauer bekommen Dramen zu sehen. Da braucht es gar keine Stimme aus dem Off. Allein der Zeitdruck, unter dem jeder Kandidat steht, ist schon enorm. Trotzdem haben wir nicht gegen-, sondern miteinander gebacken. Die Chemie zwischen uns hat gestimmt. Um es flapsig auszudrücken: Wir haben alle den gleichen Schaden, wir waren eine große Therapiegruppe Backen. Wenn sich dann einer verabschieden musste, ging einem das schon extrem an die Nieren.

Daraus schließe ich mal ganz mutig, dass Sie nicht als Erster gehen mussten. Aber ich weiß, Sie dürfen nicht mehr erzählen. Was haben Sie denn gebacken?

Die Staffel steht ja unter dem Motto "Europareise". Wir sollten Spezialitäten aus Frankreich, Italien, Dänemark oder Schweden interpretieren. Was wir konkret backen durften, haben wir aber immer erst sehr spät erfahren. Da waren auch wir immer wieder überrascht.

Welches Land "schmeckt" Ihnen denn persönlich?

Da habe ich wirklich keinerlei Präferenzen. Jedes Land hat seine Eigenheiten. Nehmen Sie nur Frankreich mit seinen Tartes und Macarons. Ich persönlich mag bodenständiges Backen. Wenn Sie mir an einem normalen Wochenende einen schlichten Apfelkuchen vorsetzen, bin ich glücklich. Aber natürlich gibt es auch Anlässe für Torten.

Hier in der Region ist es immer wieder ein Thema, dass gerade inhabergeführte Bäckereien und Konditoreien seltener werden. In Weinheim ist meines Wissens nach nur noch eine übrig. Registrieren Sie als Hobbybäcker ebenfalls einen Rückgang an professionellem Handwerk?

Ja, und ich finde das extrem schade. Jede inhabergeführte Bäckerei hat so etwas wie eine persönliche Handschrift. Ich erkenne an, dass es auch in größeren Bäckereien einen Trend hin zu leckeren Produkten gibt. Aber diese werden für die Massenproduktion gemacht. In Weinheim gibt es neben der letzten inhabergeführten Bäckerei übrigens noch einige Patisserien. Ich selbst tendiere als Kunde zu kleinen Betrieben, weil ich dort dazulerne in Sachen Geschmack. Ich kann nur hoffen, dass andere das auch so sehen. Ich gebe einen Teil meines Geldes jedenfalls gern dort aus.

Ist es nicht ein Widerspruch, dass Hobbybäcker ganze TV-Formate bekommen – während sich das alte Handwerk schwertut, jungen Nachwuchs zu finden?

Es ist zumindest ein Spannungsbogen. Das Backen daheim spiegelt wohl einen Trend wider, der auf das "Ursprüngliche" abzielt. Auf der anderen Seite besteht das Verlangen nach günstigen Preisen und ständiger Verfügbarkeit von Produkten. Dazu finden Sie in einem Einkaufszentrum alles – auch Backwaren. Einen kleinen Betrieb müssen Sie gezielt ansteuern. Ich hoffe jedenfalls, dass dieser wunderbare Beruf erhalten bleibt – und dass möglichst viele Leute die Sendung schauen!

Info: Die erste von acht Folgen der achten Staffel von "Das große Backen" startet am Sonntag, 1. November, 17.25 Uhr, in Sat.1.