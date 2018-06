Weinheim. (web) Heiner Bernhard wäre nicht Heiner Bernhard, wenn er seine Neujahrsansprache komplett von humoristischen Bemerkungen freigehalten hätte. "In Weinheim wird die Arbeit fröhlich weitergehen - für mich bis zum 18. August. Das ist der Kerwesamstag. Ein passendes Datum, wie ich meine", sagte er, während die Zuhörer schmunzelten und lachten. Selbstverständlich werde er auch am Bürgermeister-Rundgang am Kerwemontag teilnehmen, so der OB - auch wenn sein Nachfolger bis dahin gewählt sein müsste: "Erstens dürfen ja auch Ehemalige kommen. Und zweitens werde ich als noch amtierender OB die Einladungen unterschreiben." Ob die Kerwe-Gäste ungehindert per Bahn anreisen können?

Jedenfalls ging ein lautes "Oh!" durch den Saal, als Bernhard auf die Aufzüge am Hauptbahnhof zu sprechen kam: Diese seien seit dem 3. Januar in Betrieb, sagte er. Er habe angesichts der ewig lang andauernden Sanierungsarbeiten beim S-Bahn-gerechten Ausbau des Bahnhofs schon laut "Hurra!" rufen wollen - aber die Anfangsschwierigkeiten beim Fahrstuhlbetrieb hätten ihm Zurückhaltung auferlegt.

Für die RNZ waren diese Zweifel gestern Grund genug, alle drei Aufzüge zu testen. Sie funktionierten reibungslos. Dennoch ist der Zustand des Weinheimer Bahnhalts nach wie vor alles andere als perfekt. Während der mittlere Bahnsteig komplett überdacht ist, fehlt an Gleis eins noch ein ganzes Stück Dach. Auch die nördliche Gleis-Unterführung verträgt eine Renovierung. Hier staute sich das Regenwasser der vergangenen Tage, sodass eine größere Menschenmasse hier niemals trockenen Fußes durchgekommen wäre.