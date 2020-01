Weinheim. (RNZ) Die Zeit ist Kult, vor allem seit die Fernsehserie "Babylon Berlin" die 1920er-Jahre wieder ins Gedächtnis gerufen hat: mit ihrer fatalistisch angehauchten Lebensfreude, dem Laisser-faire, ihrer Verruchtheit, der Doppelmoral und der angeberischen Obszönität. Mit ihrer Dekadenz. Man denkt an Hüte mit Netzschleier, rote Lippen, Zigarettenspitzen und Zarah Leander. Im Nachhinein wurde die Dekade als "Die Goldenen 20er" bekannt – vielleicht deshalb, weil ihr die Gräuel der NS-Zeit folgen sollten.

Doch um harte historische Fakten geht es am Dienstag, 25. Februar, wohl eher nicht. Vielmehr ist "Die Goldenen 20er" Motto der diesjährigen Weinheimer Straßenfastnacht auf dem Marktplatz. Wie immer lädt die Interessengemeinschaft (IG) Marktplatz zu der großen Party ein. Das Thema wird jedes Jahr mit einer gewissen Spannung erwartet. Jetzt kann die Suche nach den passenden Kostümen beginnen. Glücklich ist, wer den Kleiderschrank der Vorfahren noch nicht ausgeräumt hat.

In diesem Jahr hoffen die Marktplatz-Wirte am Faschingstermin auf schönes Frühlingswetter und bunte Blüten zum goldenen Motto. Dann wird die Straßenfastnacht zur großen Sause. Die DJ’s Djebl und Andi machen Stimmung. Die IG Marktplatz freut sich außerdem auf Besuche der Weinheimer Blütenprinzessin sowie der französischen Corso-Prinzessin aus der Partnerstadt Cavaillon. Auch in diesem Jahr lobt die IG Marktplatz wieder eine Kostümprämierung aus. Die originellsten Verkleidungen werden mit Getränke- und Verzehrgutscheinen ausgezeichnet, gestiftet von den Marktplatzwirten.

Apropos: Die Marktplatzwirte appellieren erneut an die Vernunft der Gäste. Die Unart, eigene Getränke in Flaschen oder Dosen mitzubringen, habe in den letzten Jahren zugenommen, so IG-Sprecherin Carmen Hau. Das gelte für alle Altersgruppen, wird Hau in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Das sei nicht nur ärgerlich für die Gastronomen, die sich große Mühe mit Programm und Deko machen. Es verursacht auch ein Entsorgungsproblem, weil leere Flaschen liegen bleiben. Außerdem können durch Scherben Gefahren entstehen: "Wir wollen aber auf Kontrollen verzichten, weil das die Stimmung vermiest."

Info: Die Straßenfastnacht auf dem Marktplatz beginnt am Dienstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr und dauert, bis es draußen zu kühl wird. Dann geht es in den Kneipen weiter.